Стивенс за 5 недель поднимется в рейтинг-листе более чем на 900 позиций

Победив на Открытом чемпионате США — 2017, 24-летняя американка Слоан Стивенс обеспечила себе возвращение в топ-20 рейтинг-листа — 11 сентября она станет 17-й ракеткой мира, набрав 2711 очков. 2000 из них Стивенс получит за триумф на US Open.



Слоан взяла паузу в выступлениях в конце лета прошлого года в связи со стрессовым переломом правой ступни. В январе она сделала операцию, и ещё несколько месяцев назад не могла опираться на ногу. Её последние сколько-нибудь значимые рейтинговые очки сгорели на Уимблдоне — 130 баллов за третий круг. В этом сезоне она вернулась именно на этом турнире «Большого шлема», но проиграла Элисон Риске в первом раунде. Затем Стивенс потерпела поражение от Симоны Халеп в первом круге турнира в Вашингтоне, но уже через неделю вышла в полуфинал соревнований в Торонто, за которым последовал полуфинал Цинциннати.



В результате всего за пять недель Стивенс поднимется в рейтинг-листе с 934-го места, которое она занимала перед стартом Торонто, на 17-е.