Кис: если я должна была уступить сегодня, то рада, что проиграла именно Слоан

Американка Мэдисон Кис, взявшая всего три гейма у своей соотечественницы и подруги Слоан Стивенс в финале US Open — 2017, поздравила соперницу с победой и прокомментировала своё выступление.



«Слоан — одна из моих самых близких подруг. Я сегодня не смогла показать свой лучший теннис, Слоан играла отлично, а после матча она меня поддержала. Если считать, что я должна была кому-то уступить сегодня, то я очень рада, что проиграла именно ей.

Этот год для меня получился очень насыщенным, у меня было неудачное начало сезона, мне пришлось сделать операцию. Спасибо всей моей команде за поддержку, в том числе благодаря им я смогла дойти до финала, и я этим очень горжусь", — сказала Кис на церемонии награждения.