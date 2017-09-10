Стивенс: пошутила, что теперь мне нужно заканчивать карьеру

Американка Слоан Стивенс, ставшая чемпионкой US Open — 2017 после победы над своей соотечественницей Мэдисон Кис, с которой она давно дружит, пожелала Мэдисон дальнейших успехов и прокомментировала свой успех.



«Я очень рада. Мне удалось соединить всё воедино, но всё, чего я добилась, это благодаря моей команде. Когда мы сели на стулья перед церемонией, то немного поговорили, и я сказала, что очень хотела, чтобы она тоже победила. Если бы можно было так сделать, я бы снялась, чтобы мы разделили эту победу. Ещё я пошутила, что теперь мне нужно заканчивать карьеру, потому что более значимого успеха я уже не добьюсь.



Мэдисон — одна из моих самых близких друзей в туре. Я желаю тебе всего наилучшего», — сказала Стивенс на церемонии награждения.

Стивенс стала чемпионкой US Open, разгромив Кис в финале