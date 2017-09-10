Веснина поздравила Стивенс и Кис с отличным выступлением на US Open — 2017

Елена Веснина, 18-я ракетка мира в одиночном разряде и третья — в парном, поздравила Слоан Стивенс с победой на US Open, а также поддержала проигравшую ей в финале Мэдисон Кис.



«Девчонки, это был особенный день для вас обеих! Поздравляю Слоан Стивенс с трофеем! Мэдисон Кис сейчас, конечно, больно и обидно, но ты должна гордиться своим выступлением на этом US Open», — написала Веснина в своём «твиттере».

Напомним, что Веснина в одиночном турнире проиграла как раз Кис — 6:2, 4:6, 1:6 в третьем раунде.