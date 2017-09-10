Стивенс: мою историю можно прокомментировать только словом «безумие»

Американка Слоан Стивенс, разгромившая в финале Открытого чемпионата США свою соотечественницу Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:0, призналась, что этот успех стал для неё неожиданным.

«Конечно, когда у меня была операция на ноге, я и подумать не могла, что выиграю US Open. Честно говоря, если бы кто-то мне сказал, что я попаду в топ-100 до конца сезона, я бы не поверила. Я надеялась попасть на Открытый чемпионат США благодаря защищённому рейтингу. У меня был стресс, но потом я просто успокоилась и сосредоточилась на теннисе. Думаю, с того момента всё пошло правильно. Главное, много работать и упорно идти вперёд.

Трудно передать всё, что я чувствовала за это время. Если бы рассказать кому-то мою историю, то её можно прокомментировать одним словом: «безумие». Я просто счастлива быть здесь и играть, а то, что я стала чемпионкой – пока не поддаётся объяснению», — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.