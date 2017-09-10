Кис: сейчас я расстроена, но через пару дней буду счастлива

Американка Мэдисон Кис, уступившая в финале Открытого чемпионата США своей соотечественнице Слоан Стивенс со счётом 3:6, 0:6, поделилась эмоциями от постигшей её неудачи.

«Мне не удалось показать свой лучший теннис в финале, поэтому я очень разочарована. Но если бы мне, когда я садилась на самолёт для второй операции, сказали, что в конце сезона я дойду до финала Grand Slam, конечно, я бы очень обрадовалась. За эти недели я узнала о себе, что являюсь бойцом. Что бы ни происходило, я стараюсь изменить ситуацию и обратить её в свою пользу. Через пару дней я буду счастлива, но сейчас присутствует сильное расстройство.

Сейчас я не думаю о предстоящих турнирах, но уверена, что достигнутый успех поможет мне справиться с давлением и чувствовать себя более расслабленно. Я определённо хочу запомнить эти ощущения, потому что в такой ситуации смогла показать хорошую игру», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.