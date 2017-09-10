Стивенс повторила достижение Клейстерс восьмилетней давности

Американка Слоан Стивенс в финале Открытого чемпионата США разгромила свою соотечественницу Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:0. Напомним, что в полуфинале Слоан переиграла ещё одну представительницу США Винус Уильямс — 6:1, 0:6, 7:5. Таким образом, Стивенс стала первой с 2009 года теннисисткой, завоевавшей титул на турнире Grand Slam, проиграв партию со счётом 0:6.

Предыдущий раз такая статистика была зафиксирована у бельгийки Ким Клейстерс на US Open 2009, когда в четвёртом круге она обыграла Винус со счётом 6:0, 0:6, 4:6.