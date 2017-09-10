Надаль: быть счастливым и здоровым для меня важнее побед на «Шлемах»

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, что для него является главным в жизни и спорте.



«Для меня самое главное — не побеждать на „Шлемах“, а быть счастливым. Я счастлив, когда здоров и могу соревноваться, играть в полную силу на большей части турниров, в которых принимаю участие. Именно так всё складывается в этом году. Я очень рад тому, как всё идёт. Рад, что выиграл Монте-Карло, Барселону, Мадрид и „Ролан Гаррос“, что вышел в финал US Open.



Конечно, есть большая разница между победой и поражением в финале, и я буду биться за то, чтобы выиграть здесь. Но в любом случае сезон складывается для меня прекрасно. Если я выиграю, буду счастлив ещё больше, но главное — быть здоровым, хорошо себя чувствовать и иметь возможность соревноваться. Здорово, что на протяжении всего сезона всё было именно так», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

В финале US Open — 2017 Надаль сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.