Кудрявцева разгромила Томлянович в финале квалификации турнира в Квебеке

Россиянка Алла Кудрявцева пробилась в основную сетку турнира категории WTA International в Квебеке (Канада), разгромив хорватку Айлу Томлянович (4) со счётом 6:2, 6:1.



Теннисистки провели на корте 47 минут. Кудрявцева трижды подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. Отметим также, что она выиграла 93 % очков на первой подаче. На счету Томлянович 1 двойная и 1 упущенный брейк-пойнт. Эйсов у Айлы не было.



Соперница Кудрявцевой по первому раунду основной сетки станет известна позднее.