Андерсон: глубоко внутри я всегда чувствовал, что у меня есть шанс

Южноафриканец Кевин Андерсон, который сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем в финале US Open, отметил, что шёл к этому финалу матч за матчем, а также выразил надежду на то, что сможет вдохновить юное поколение теннисистов в своей стране.



«Глубоко внутри я всегда чувствовал, что у меня есть шанс, но нельзя часто думать об этом, надо фокусироваться на каждом матче. Именно это я и делал, и вот теперь, почти через две недели после начала турнира, я всё ещё участвую в нём и буду играть в финале. Это великолепное чувство.



Мне хочется надеяться, что я смогу вдохновить детей в ЮАР на то, чтобы они выходили на корты, тренировались, играли в теннис. Когда я возвращаюсь домой, то часто захожу в школу, в которой учился, и в некоторые другие школы, рассказываю о длинном пути, который прошёл в теннисе. Надеюсь, мне удастся оказать какое-то влияние на новое поколение», — приводит слова Андерсона официальный сайт ATP.