Анисимова разгромила Гауфф в финале юниорского US Open

16-летняя американка Аманда Анисимова (4) стала чемпионкой юниорского Открытого чемпионата США, разгромив в финальном матче свою соотечественницу, 13-летнюю Кори Гауфф — 6:0, 6:2. Для Аманды это первый титул на юниорских турнирах «Большого шлема». Ранее она была в финале «Ролан Гаррос» — 2016, где уступила швейцарке Ребеке Масаровой.



Финал продолжался 1 час 5 минут. На счету Анисимовой 1 эйс, 6 двойных ошибок, 20 ударов навылет, 27 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17. Гауфф ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных, 28 невынужденных, сделала 12 виннеров и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Посмотреть видео концовки поединка можно в «твиттере».