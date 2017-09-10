Хингис сделала победный дубль, выиграв US Open в паре с Чжань

Швейцарка Мартина Хингис сделала победный дубль на US Open — 2017, выиграв после смешанного парного разряда в женском парном вместе с представляющей Китайский Тайбэй Юнжань Чжань. В финале они обыграли чешек Люцию Градецку и Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:2. За весь турнир Хингис и Чжань не уступили ни сета.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Ни эйсов, ни двойных ошибок ни у одной из пар не было. Хингис и Чжань 22 раза пробили навылет и сделали всего 2 невынужденные ошибки. На счету Градецкой и Синяковой 23 виннера и 18 неточностей. Чемпионки реализовали 3 брейк-пойнта из 4, а у финалисток ни одного шанса на брейк не было.

Для Мартины это 13-й титул на турнирах «Большого шлема» в женском парном разряде и первый после Australian Open — 2016. Чжань впервые выиграла «Шлем» — до того она трижды терпела поражение в финальных матчах в женском парном разряде и один раз — в миксте.