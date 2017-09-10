175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Андерсон может стать девятым теннисистом, выигравший первый финал ТБШ на US Open

10 сентября 2017, воскресенье. 23:26 Теннис

Южноафриканец Кевин Андерсон в случае победы над испанцем Рафаэлем Надалем в финале US Open станет девятым теннисистом, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема» именно на этих соревнованиях и завоевавшим титул с первой попытки.

В 1979 году свой первый финал на US Open выиграл легендарный Джон Макинрой. В 1990-м первый из 14 титулов «Мэйджоров» здесь завоевала другая легенда тенниса — Пит Сампрас. В 1997-м чемпионом стал Патрик Рафтер. Спустя три года титул завоевал юный Марат Сафин, а на следующий год, в 2001-м — другой молодой игрок, Ллейтон Хьюитт. В 2003-м чемпионом стал Энди Роддик, в 2009-м победил Хуан-Мартин дель Потро, а три года назад в Нью-Йорке первенствовал Марин Чилич.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кевин Андерсон Ллейтон Хьюитт Марат Сафин Марин Чилич Рафаэль Надаль Хуан-Мартин дель Потро Энди Роддик
Новости. Теннис
10 сентября 2017, воскресенье
23:26 Андерсон может стать девятым теннисистом, выигравший первый финал ТБШ на US Open
23:00 Данилович и Костюк победили в парном разряде юниорского US Open
22:49 Ибин У стал первым китайцем, выигравшим юношеский турнир «Большого шлема»
21:28 Хингис сделала победный дубль, выиграв US Open в паре с Чжань
21:22 Анисимова разгромила Гауфф в финале юниорского US Open
21:15 Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Надаль — Андерсон
21:00 Андерсон: глубоко внутри я всегда чувствовал, что у меня есть шанс
20:17 Кудрявцева разгромила Томлянович в финале квалификации турнира в Квебеке
19:54 Бушар снялась с турнира в Квебеке из-за вируса
18:59 Надаль: быть счастливым и здоровым для меня важнее побед на «Шлемах»
17:53 Шарапова сходила на спектакль по «Мастеру и Маргарите» в Нью-Йорке
13:46 Стивенс повторила достижение Клейстерс восьмилетней давности
12:59 Кис: сейчас я расстроена, но через пару дней буду счастлива
12:46 В финале юниорского US Open сыграет 13-летняя американка
12:01 Вера Звонарёва примет участие в Московском марафоне
10:40 Звонарёва проиграла Козловой в финале турнира в Даляне
09:52 Стивенс: мою историю можно прокомментировать только словом «безумие»
09:47 Стивенс – первая американская победительница ТБШ за 15 лет, не считая Уильямс
01:06 Веснина поздравила Стивенс и Кис с отличным выступлением на US Open — 2017
00:51 Стивенс: пошутила, что теперь мне нужно заканчивать карьеру
00:43 Кис: если я должна была уступить сегодня, то рада, что проиграла именно Слоан
00:37 Стивенс за 5 недель поднимется в рейтинг-листе более чем на 900 позиций
00:23 Стивенс стала чемпионкой US Open, разгромив Кис в финале
9 сентября 2017, суббота
23:47 Димитров: потрясён известиями о разрушениях на Британских Виргинских Островах
22:51 Дель Потро — болельщикам: спасибо за вашу любовь, я этого не забуду
21:46 Мугуруса — первая участница Итогового чемпионата WTA в Сингапуре
20:46 Скатов проиграл Хеллеру в полуфинале юношеского Открытого чемпионата США
20:39 Кудрявцева победила Глушко в первом круге квалификации турнира в Квебеке
20:27 Хингис и Дж. Маррей — чемпионы US Open — 2017 в миксте
20:02 Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Кис — Стивенс
18:24 А. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Лондоне
18:12 Шафаржова и Маттек-Сэндс получили право сыграть на Итоговом чемпионате WTA
16:20 Джокович: спасибо вам за все сообщения и любовь для Тары
15:45 Шарапова: папа, я обещала до твоей смерти выйти к сетке с подачи. Всё впереди
14:38 Кудрявцева стартует в квалификации турнира в Квебеке матчем с Глушко
13:35 Родина сыграет с Мертенс в первом круге турнира в Токио
12:41 Ф. Лопес: в финале мы не использовали свои шансы на приёме
11:50 Звонарёва вышла в финал турнира в Даляне, победив Дьяченко
11:28 Тецэу: мы с Роже хотели вновь испытать ощущения как после победы на Уимблдоне
10:50 Роже: мы с Тецэу здорово играли во всех матчах US Open, в том числе в финале
10:46 Надаль: я понимал, что сегодня должен был провести свой лучший матч на турнире
09:19 Андерсон: если позволить Рафе захватить контроль, то придётся очень тяжело
09:13 Дель Потро: если честно, я зол, что упустил шанс выйти в финал
09:08 Лансере и Рахимова вышли в полуфинал юниорского US Open в парном разряде
09:06 Карреньо-Буста: ключевым моментом стала моя двойная ошибка в конце второго сета
Все новости RSS
Партнерский контент