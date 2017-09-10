Андерсон может стать девятым теннисистом, выигравший первый финал ТБШ на US Open

Южноафриканец Кевин Андерсон в случае победы над испанцем Рафаэлем Надалем в финале US Open станет девятым теннисистом, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема» именно на этих соревнованиях и завоевавшим титул с первой попытки.



В 1979 году свой первый финал на US Open выиграл легендарный Джон Макинрой. В 1990-м первый из 14 титулов «Мэйджоров» здесь завоевала другая легенда тенниса — Пит Сампрас. В 1997-м чемпионом стал Патрик Рафтер. Спустя три года титул завоевал юный Марат Сафин, а на следующий год, в 2001-м — другой молодой игрок, Ллейтон Хьюитт. В 2003-м чемпионом стал Энди Роддик, в 2009-м победил Хуан-Мартин дель Потро, а три года назад в Нью-Йорке первенствовал Марин Чилич.