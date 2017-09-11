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Надаль: просто невероятно всё то, что произошло со мной в этом году

11 сентября 2017, понедельник. 03:07 Теннис

Выигравший свой 16-й трофей на турнире «Большого шлема» Рафаэль Надаль не скрывал эмоций после победы на Открытом чемпионате США, поблагодарив своего дядю Тони Надаля — испанского тренера, который после этого сезона завершит работу с Рафой.

«Просто невероятно всё то, что произошло со мной в этом году. После пары лет с определёнными неприятностями, травмами, иногда с неудачными матчами — с начала сезона это было очень, очень эмоционально.

Я не могу поблагодарить своего дядю Тони за всё, что он сделал для меня так, как он этого заслуживает на самом деле. Наверное, без него я никогда не играл бы в теннис, и здорово, что у меня есть кто-то вроде него, который меня поддерживает», — цитирует Надаля ВВС Sport.

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Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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