Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев — четвёртой, Рублёв — 37-й

В обновлённом рейтинге ATP от 11 сентября швейцарец Роджер Федерер поднялся на вторую строчку, немец Александр Зверев — на четвёртую, хорват Марин Чилич — на пятую, австриец Доминик Тим — на седьмую, испанец Пабло Карреньо-Буста — на 10-ю. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 32-ю позицию. Его соотечественник Андрей Рублёв стал 37-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 11 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465.

2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.

3 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 6790.

4 (6). Александр Зверев (Германия) — 4470.

5 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.

6 (5). Новак Джокович (Сербия) – 4125.

7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

8 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3690.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575.

10 (19). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855.

…

32 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1330...

37 (53). Андрей Рублёв (Россия) — 1233...

61 (54). Даниил Медведев (Россия) — 819...

88 (75). Андрей Кузнецов (Россия) – 606...

89 (99). Евгений Донской (Россия) — 584.