Саснович снялась по ходу матча с Чепеловой на старте турнира в Токио

Словацкая теннисистка Яна Чепелова вышла во второй круг турнира в Токио. Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Беларуси Александра Саснович — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:1. Продолжительность встречи составила 38 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Чепелова поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (1), либо с победительницей квалификации.

В другом матче первого круга китаянка Ван Цян победила Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 7:5, 6:2.