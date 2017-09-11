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Карреньо-Буста занял 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Андерсон — 11-ю

11 сентября 2017, понедельник. 09:51 Теннис

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 11 сентября испанец Пабло Карреньо-Буста поднялся на восьмую строчку, финалист US Open — 2017 южноафриканец Кевин Андерсон — на 11-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 34-й позиции.

Чемпионская гонка ATP. 11 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9365.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4220.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715.
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3105.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995.
8 (14). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595.
9 (8). Новак Джокович (Сербия) — 2585.
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2435.
11 (28). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2335.

34 (44). Андрей Рублёв (Россия) — 1149...
41 (36). Карен Хачанов (Россия) — 990…
58 (56). Даниил Медведев (Россия) — 717...
78 (86). Евгений Донской (Россия) — 539.
83 (77). Андрей Кузнецов (Россия) — 521.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Кевин Андерсон Пабло Карреньо-Буста
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