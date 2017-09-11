Стивенс поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Шарапова — на 87-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 11 сентября американка Винус Уильямс поднялась на пятую строчку, её соотечественница Слоан Стивенс, выигравшая US Open — 2017, — на 12-ю. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на 10-й позиции. Мария Шарапова поднялась на 87-ю строчку, Вера Звонарёва — на 277-ю.
Чемпионская гонка WTA. 11 сентября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5307.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5025.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 4815.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4797.
5 (6). Винус Уильямс (США) — 4612.
6 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4210.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3655.
8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3493.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2876.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2846.
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12 (66). Слоан Стивенс (США) — 2711…
14 (50). Мэдисон Кис (США) — 2212.
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 1972…
17 (12). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
31 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1436...
34 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1356…
57 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 878…
61 (64). Екатерина Александрова (Россия) — 781…
80 (82). Евгения Родина (Россия) — 643…
87 (121). Мария Шарапова (Россия) — 605…
277 (538). Вера Звонарёва (Россия) — 151.