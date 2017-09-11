Чань Юнжань: победить на US Open в паре с Хингис — это нечто особенное

Представительница Китайского Тайбэя Чань Юнжань поделилась впечатлениями после победы на US Open в парном разряде. В финале она в дуэте со швейцаркой Мартиной Хингис обыграла чешек Люцию Градецку и Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:2.

«Завоевать титул на US Open – это нечто удивительное, а особенно — в паре с Мартиной. Конечно, она очень опытная теннисистка, но и я несколько раз играла в финалах, а победить на турнире «Большого шлема» смогла лишь здесь. Это особенный титул для меня.

Мы провели прекрасный матч. Мы очень мощно начали финал, действовали агрессивно. Думаю, всё получилось отлично, не так ли?» — цитирует Чань Юнжань официальный сайт турнира.