Риске одержала волевую победу над Бренгл на старте турнира в Токио

Американка Элисон Риске (7) пробилась во второй круг турнира в Токио, в трёх партиях обыграв свою соотечественницу Мэдисон Бренгл со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. Элисон дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Риске поспорит с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) — Кимико Датэ-Крумм (Япония, WC).

В другом матче первого круга китаянка Хань Синьюнь победила японку Мису Эгути со счётом 7:5, 6:2.