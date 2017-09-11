Барти и Деллакуа квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде

Австралийские теннисистки Эшли Барти и Кейси Деллакуа завоевали право выступить на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде, который пройдёт в Сингапуре в октябре 2017 года.

Ранее на WTA Tour Finals отобрались швейцарка Мартина Хингис с представляющей Китайский Тайбэй Чань Юнжань, россиянки Елена Веснина с Екатериной Макаровой, а также чешка Люси Шафаржова и американка Бетани Маттек-Сэндс.

Выступление Шафаржовой и Маттек-Сэндс в Сингапуре зависит от восстановления американки после серьёзной травмы колена, полученной на Уимблдоне, и последовавшей операции.