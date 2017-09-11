Удар Касаткиной претендует на звание лучшего по итогам августа

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар августа». На награду претендуют россиянка Дарья Касаткина, чешка Люси Шафаржова, финалистка US Opеn 2017 американка Мэдисон Кис, украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп и представительница Польши Агнешка Радваньска.

Оценить претендентов можно на официальном сайте тура.

Победительница будет названа 15 сентября. 12 сентября будут названы кандидаты на звание лучшего игрока августа и «Прорыв месяца».