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Удар Касаткиной претендует на звание лучшего по итогам августа

11 сентября 2017, понедельник. 16:11 Теннис

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар августа». На награду претендуют россиянка Дарья Касаткина, чешка Люси Шафаржова, финалистка US Opеn 2017 американка Мэдисон Кис, украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп и представительница Польши Агнешка Радваньска.

Оценить претендентов можно на официальном сайте тура.

Победительница будет названа 15 сентября. 12 сентября будут названы кандидаты на звание лучшего игрока августа и «Прорыв месяца».

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Агнешка Радваньска Дарья Касаткина Люси Шафаржова Мэдисон Кис Симона Халеп Элина Свитолина
Новости. Теннис
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