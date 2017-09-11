Гауфф: я могла лучше сыграть в финале, но всё равно это был хороший матч

13-летняя американка Кори Гауфф поделилась впечатлениями после поражения от своей 16-летней соотечественницы Аманды Анисимовой в финале юниорского Открытого чемпионата США со счётом 0:6, 2:6.

«Я старалась получить удовольствие от игры с Амандой на корте Grandstand. Это было весело. Я могла сыграть лучше, но всё равно думаю, что это был хороший матч. Выход в финал был отличной возможностью для меня.

Не могу сказать, что очень нервничала. Просто соперница отлично играла с начала встречи, а я действовала не очень удачно. Затем она набрала ход, а я лучше сыграть не смогла. Я поздравляю Аманду с победой», — цитирует Гауфф официальный сайт турнира.