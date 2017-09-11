Шарапова защитила Надаля от нападок болельщика в «Твиттере»

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая провела первый турнир «Большого шлема» после дисквалификации за употребление мельдония, встала на защиту победителя US Open-2017 испанца Рафаэля Надаля во время дискуссии в «Твиттере», сообщает AS.

Один из болельщиков написал о неприятных, по его мнению, звуках, которые издаёт испанец во время игры. При этом он заметил, что даже крики Шараповой порой раздражают его меньше. Автор сообщения отметил в своём посте и Шарапову, и Надаля. Мария была потрясена таким неуважением к своему коллеге и тут же ответила: «Этот парень только что выиграл свой 16-й мэйджор! Думайте, о чём пишете!» В ответ фанат принёс извинения за плохо сформулированный твит.

Шарапова не скрывает уважения к Надалю за поддержку, оказанную в период её дисквалификации. Об этом она говорила в своём интервью Vanity Fair.