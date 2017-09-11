Кудрявцева не смогла выйти во 2-й круг турнира в Квебеке, уступив Эракович

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла выйти во второй круг турнира в Квебеке. В стартовом матче основной сетки Кудрявцева, начавшая соревнования с квалификации, уступила Марине Эракович из Новой Зеландии со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 16 минут. Кудрявцева 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Эракович 4 эйса, 3 ошибки на подаче и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Эракович сыграет с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 7) — Кэрол Чжао (Канада, WC).