Броэди вышла во второй круг турнира в Квебеке, обыграв Айаву

Британская теннисистка Наоми Броэди вышла во второй круг турнира в Квебеке. В стартовом матче Броэди в трёх сетах нанесла поражение австралийке Дестани Айаве, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 46 минут. Броэди 13 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 16. На счету Айавы 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Броэди сыграет с победительницей матча Тимя Бабош (Венгрия, 3) — Джейми Лоб (США).