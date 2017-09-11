Мин и Доулхайд вышли во второй круг турнира в Квебеке

Американская теннисистка Грэйс Мин вышла во второй круг турнира в Квебеке. В стартовом матче Мин в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 6:0 переиграла соотечественницу — Джессику Пегулу. Матч продолжался 1 час 40 минут. Мин 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Пегулы 6 эйсов, 6 ошибок на подаче и 1 брейк. Мин одержала 4-ю победу над Пегулой в пяти проведённых встречах.

В другом матче американка Кэролайн Доулхайд (Q) взяла верх над канадкой Шарлотт Робильяр-Миллетт (Q) со счётом 6:3, 6:2.