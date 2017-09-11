Бабош обыграла Лоб и сразится с Броэди на турнире в Квебеке

Венгерская теннисистка Тимя Бабош вышла во второй круг турнира в Квебеке. В стартовом матче третья сеяная, Бабош, в трёх сетах обыграла американку Джейми Лоб со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:2. Матч продолжался 2 часа 13 минут. 24-летняя Бабош 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 22-летней Лоб 13 эйсов, 9 ошибок на подаче и 4 брейка. Теннисистки впервые встречались друг с другом на корте.

За выход в четвертьфинал Бабош сыграет с британкой Наоми Броэди.