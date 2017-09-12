Лайович: сборная Сербии без Джоковича — аутсайдер полуфинала КД с Францией

Сербский теннисист Душан Лайович поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка Дэвиса против команды Франции. Поединки пройдут с 15 по 17 сентября в Лилле. В состав сербской команды помимо Лайовича вошли Ненад Зимонич, Ласло Джере и Филип Краинович. За Францию сыграют Жо-Вильфрид Цонга, Люка Пуи, Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер.

«Я бы сказал, что эта миссия невыполнима для нас. У Франции очень сильная команда. Без Джоковича мы будем аутсайдерами в этом матче, но я считаю, что в теннисе возможно всё, особенно в Кубке Дэвиса. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что наша команда будет конкурентоспособной и без Новака», — приводит слова Лайовича Tennis World.