Халеп признана обладательницей лучшего наряда на US Open, Шарапова — вторая

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования по лучшему наряду на женском Открытом чемпионате США 2017 года. Больше всего голосов было отдано за платье румынки Симоны Халеп (52,01%). Наряд россиянки Марии Шараповой занял второе место (37,47%). На третьей позиции — платье Винус Уильямс (6,25%).

Халеп на прошедшем Открытом чемпионате США в первом круге проиграла Шараповой. Та, в свою очередь, дошла до четвёртого раунда, где уступила Анастасии Севастовой из Латвии. Винус в полуфинале уступила своей соотечественнице Слоан Стивенс, которая в итоге завоевала титул.

Оценить полные итоги голосования и взглянуть на наряды претенденток можно на официальном сайте WTA-тура.