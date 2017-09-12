175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Като победила Хибино и сыграет с Кр. Плишковой на турнире в Токио

12 сентября 2017, вторник. 10:27 Теннис

Японская теннисистка Мию Като (Q) вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Нао Хибино со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Мию совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио 22-летняя японка, располагающаяся на 171-й строчке рейтинга WTA, поспорит с представительницей Чехии Кристиной Плишковой (4).

Токио — Japan Open 2017. 1-й круг
12 сентября 2017 года, вторник. 06:30 МСК
Мию
Като
Нао
Хибино
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Теннис
12 сентября 2017, вторник
10:43 Т. Надаль: я верил, что Рафа выиграет ещё один титул на ТБШ
10:27 Като победила Хибино и сыграет с Кр. Плишковой на турнире в Токио
10:03 Шарапова: в фастфудах я предпочитаю вегетарианские бургеры
09:21 Халеп признана обладательницей лучшего наряда на US Open, Шарапова — вторая
09:16 Рейтинг трансляции финала женского US Open установил рекорд на ESPN
08:23 Шарапова: «Игру престолов» не смотрю — а стоит начать?
07:51 Доден и Лепченко вышли во второй круг турнира в Квебеке
07:35 Лайович: сборная Сербии без Джоковича — аутсайдер полуфинала КД с Францией
05:38 Мойя: не вижу причин, по которым Надаль не может провести в туре ещё много лет
11 сентября 2017, понедельник
23:50 Бабош обыграла Лоб и сразится с Броэди на турнире в Квебеке
21:41 Мин и Доулхайд вышли во второй круг турнира в Квебеке
20:02 Броэди вышла во второй круг турнира в Квебеке, обыграв Айаву
19:35 Кудрявцева не смогла выйти во 2-й круг турнира в Квебеке, уступив Эракович
17:34 Шарапова защитила Надаля от нападок болельщика в «Твиттере»
16:54 Гауфф: я могла лучше сыграть в финале, но всё равно это был хороший матч
16:11 Удар Касаткиной претендует на звание лучшего по итогам августа
15:30 Макинрой: как долго Мугуруса будет 1-й? Зависит от того, когда вернётся Серена
14:59 Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Стамбуле, где может сыграть с Истоминым
14:40 Барти и Деллакуа квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в парном разряде
13:35 Кудрявцева сыграет с Эракович в первом круге турнира в Квебеке
12:58 Анисимова: выйти в финал в 13 лет — это потрясающее достижение для Гауфф
12:41 Риске одержала волевую победу над Бренгл на старте турнира в Токио
11:51 Ибин У: эта победа — для Китая и для меня
11:40 Чань Юнжань: победить на US Open в паре с Хингис — это нечто особенное
11:24 Newton Arena выиграла Командное первенство Москвы среди теннисных клубов
11:04 Хингис: вернуться к выступлениям в одиночном разряде? Нет, спасибо
10:00 Стивенс поднялась на 12-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Шарапова — на 87-ю
09:59 Мугуруса стала первой ракеткой мира, Стивенс — 17-й, Шарапова — 103-й
09:51 Карреньо-Буста занял 8-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Андерсон — 11-ю
09:46 Саснович снялась по ходу матча с Чепеловой на старте турнира в Токио
09:25 Андерсон: Надаль здорово читал мою подачу, а свою удерживал уверенно
09:19 Надаль: моей целью было заставить Андерсона как можно больше двигаться
09:19 Рублёв занял вторую строчку в чемпионской гонке U21
09:19 Федерер стал второй ракеткой мира, А. Зверев — четвёртой, Рублёв — 37-й
08:54 Родина проиграла Мертенс на старте турнира в Токио
03:07 Надаль: просто невероятно всё то, что произошло со мной в этом году
02:45 Андерсон — Надалю: ты один из величайших представителей нашего спорта
01:54 Надаль выиграл у Андерсона в трёх сетах и стал победителем US Open
00:16 Дель Потро «получил» молот Тора в видеоролике на канале US Open
10 сентября 2017, воскресенье
23:26 Андерсон может стать девятым теннисистом, выигравший первый финал ТБШ на US Open
23:00 Данилович и Костюк победили в парном разряде юниорского US Open
22:49 Ибин У стал первым китайцем, выигравшим юношеский турнир «Большого шлема»
21:28 Хингис сделала победный дубль, выиграв US Open в паре с Чжань
21:22 Анисимова разгромила Гауфф в финале юниорского US Open
21:15 Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Надаль — Андерсон
Все новости RSS
Партнерский контент