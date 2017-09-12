Като победила Хибино и сыграет с Кр. Плишковой на турнире в Токио

Японская теннисистка Мию Като (Q) вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Нао Хибино со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Мию совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио 22-летняя японка, располагающаяся на 171-й строчке рейтинга WTA, поспорит с представительницей Чехии Кристиной Плишковой (4).