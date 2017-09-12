«Мама Серена вернётся в тур и выиграет как минимум один «Шлем» — подкаст

Журналисты Илья Рывлин, Дмитрий Шахов и Максим Янчевский в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» обсудили события Открытого чемпионата США, победу американки Слоан Стивенс, выступление Марии Шараповой, 16-й «Шлем» Рафаэля Надаля, а также восхождение испанки Гарбинье Мугурусы на первую строчку. Кроме того, журналисты коснулись других теннисных тем, в частности, предстоящей на этой неделе игры плей-офф Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России.

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