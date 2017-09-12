Польская теннисистка Магда Линетт вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв хозяйку соревнований Рису Одзаки со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. Линетт 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио 25-летняя уроженка Познани, располагающаяся на 76-й строчке в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (3).