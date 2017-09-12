Кудрявцев проиграл Секигути в первом круге челленджера в Шанхае

Российский теннисист Александр Кудрявцев не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Шанхае. На старте соревнований уроженец Екатеринбурга в трёх партиях уступил представителю Японии Суити Секигути со счётом 6:4, 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Александр 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Секигути поспорит с победителем юниорского US Open — 2017 китайцем Ибин У (WC).