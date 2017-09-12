Джанашия пробился во второй круг турнира в Стамбуле

Российский теннисист Шалва Джанашия (LL) пробился во второй круг турнира серии «челленджер» в Стамбуле (Турция). На старте соревнований он одолел хозяина кортов Джема Илькеля со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. Россиянин дважды подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и реализовал 10 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Джанашия поспорит с победителем противостояния Марсель Илхан (Турция) — Тобиас Камке (Германия).