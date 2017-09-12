Виландер: Надаль может догнать Федерера по количеству побед на ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль способен догнать швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема».

«Я думаю, у Надаля есть отличный шанс догнать Федерера. Он моложе и более голоден до побед. Он точно выиграет ещё один-два раза „Ролан Гаррос“. Может быть, Роджер ещё выиграет один Grand Slam, но у Рафы впереди ещё четыре-пять лет хороших выступлений. Люди ошибаются, говоря, что испанец уже плох в физическом плане. Сейчас он в полном порядке. Он играет лучше, чем когда-либо», — приводит слова Виландера Reuters.

В активе Федерера 19 побед на турнирах серии «Большого шлема», а у Надаля — 16.