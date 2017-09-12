Донской на отказе Габашвили вышел во второй круг челленджера в Стамбуле

Россиянин Евгений Донской (4) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Стамбуле с призовым фондом $ 75 тыс. Его оппонент по стартовому кругу, другой представитель России Теймураз Габашвили отказался от продолжения борьбы, уступая со счётом 4:6, 1:6. К моменту завершения встречи теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

За выход в четвертьфинал 27-летний москвич, занимающий 89-е место в рейтинге АТР, поспорит с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины, который переиграл бельгийца Янника Мертенса (Q).