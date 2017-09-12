Хингис: Томичу нужно пойти работать на завод

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и обладательница 20 титулов Grand Slam в паре и миксте швейцарка Мартина Хингис раскритиковала австралийца Бернарда Томича за его отношение к теннису.

«Ему надо пойти работать на завод, чтобы понять, как тяжело людям достаются гораздо меньшие деньги. Быть профессиональным теннисистом — достижение и привилегия.

В этом плане я радуюсь, когда вижу Фрэнсиса Тиафо. Я знаю его историю. Он вырос в теннисном клубе, где работал его отец. Он всегда мечтал играть в теннис на высоком уровне. Приятно наблюдать, как он наслаждается игрой с лучшими", — приводит слова Хингис Der Bund.