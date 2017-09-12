Шаповалов: судьи паникуют, видя мою фамилию, однажды назвали Шараповой

51-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов рассказал, что последние успехи сделали его более узнаваемым, а также признался, что привык к ошибкам в своей фамилии.

«За последний месяц моя жизнь сильно изменилась. Меня постоянно узнают в аэропортах и торговых центрах. Меня вдохновляет, когда вижу волнение детей при встрече со мной. Успешное выступление на „Мастерсе“ в Монреале окрылило меня, я почувствовал, что могу играть наравне с сильнейшими.

У меня слишком сложная фамилия для английского произношения. Родители говорили мне, что люди всегда будут путать мою фамилию. Судьи паникуют, когда видят её. Меня однажды назвали Шараповой. Вообще я предпочитаю прозвище «Шапо». Поклонники легко его запоминают.

Конечно, я мечтаю однажды выиграть турнир «Большого шлема», но понимаю, что должен проделать ещё очень долгий путь для этого", — приводит слова Шаповалова Tennis World.