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Кирьос: Кубок Дэвиса помог понять, что теннис не так уж плох

12 сентября 2017, вторник. 21:31 Теннис

20-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос, высоко оценил работу Ллейтона Хьюитта в качестве капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса.

«Ллейтон очень помог мне. Думаю, он лучший капитан, который когда-либо у нас был. Все ребята готовы на всё ради него. Он помог мне изменить мышление и пройти через трудные моменты. Кубок Дэвиса сотворил чудеса для меня в этом сезоне. Я смог весело провести время с ребятами, вновь почувствовать удовольствие от игры. Понял, что теннис не так уж плох», — приводит слова Кирьоса Tennis World.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Ник Кирьос
Новости. Теннис
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