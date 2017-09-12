Кирьос: Кубок Дэвиса помог понять, что теннис не так уж плох

20-я ракетка мира, австралиец Ник Кирьос, высоко оценил работу Ллейтона Хьюитта в качестве капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса.

«Ллейтон очень помог мне. Думаю, он лучший капитан, который когда-либо у нас был. Все ребята готовы на всё ради него. Он помог мне изменить мышление и пройти через трудные моменты. Кубок Дэвиса сотворил чудеса для меня в этом сезоне. Я смог весело провести время с ребятами, вновь почувствовать удовольствие от игры. Понял, что теннис не так уж плох», — приводит слова Кирьоса Tennis World.