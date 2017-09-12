Мария, Голубич и Мартинцова преодолели первый круг на турнире в Квебеке

Немка Татьяна Мария (4) начала выступление на турнире в Квебеке с победы над венгеркой Фанни Столлар (Q) со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 23 минуты. 30-летняя уроженка Бад-Шульгау, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, исполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 8 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей оппоненткой Марии станет американка Грэйс Мин (Q). Также в следующий круг пробились швейцарка Виктория Голубич (8) и чешка Тереза Мартинцова.