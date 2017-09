В Нью-Йорке состоялась презентация автобиографии Марии Шараповой

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова во вторник, 12 сентября, в книжном магазине Barnes & Noble в Нью-Йорке представила свою автобиографию «Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня» (Unstoppable: My Life So Far).

Презентация вызвала ажиотаж у читателей. Желающие купить книгу выстроили в очередь, которая растянулась на квартал.

Отметим, что во время презентации огороженную часть торгового зала, где находилась Шарапова, охраняли более десяти сотрудников службы безопасности.