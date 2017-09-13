Беккер: Саша Зверев ещё поможет сборной Германии в Кубке Дэвиса

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер, курирующий мужской теннис в Федерации тенниса Германии, вступился за Александра и Мишу Зверевых, отказавшихся от участия в матче Кубка Дэвиса с португальцами.

«Неправда, что Саша и Миша отказываются играть за сборную из-за разногласий по финансовой стороне вопроса. Нельзя говорить, что Саша не чувствует себя немцем в полой мере. Я верю, что в ближайшие годы мы сможем рассчитывать на победу в Кубке Дэвиса. Для этого нам нельзя терять Сашу Зверева. Он всё делает правильно. Сначала ему нужно сделать всё для развития собственной карьеры. Уверен, что он ещё поможет нам», — приводит слова Беккера RAN.