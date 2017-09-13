Шафаржова отдала всего один гейм Татишвили на старте турнира в Квебеке

Чешская теннисистка Люси Шафаржова (1) вышла во второй круг турнира в Квебеке, призовой фонд которого превышает $ 220 тысяч. В матче первого круга Шафаржова разгромила представительницу США Анну Татишвили — 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 46 минут. Шафаржова 9 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Татишвили 1 эйс и 5 ошибок на подаче. Следующей соперницей Шафаржовой будет ещё одна американка — Софья Кенин.

Также во второй круг вышла канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в первом раунде уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди (6) — 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Андрееску сыграет с чешкой Люцией Градецкой.