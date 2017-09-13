Монфис снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Французский теннисист Гаэль Монфис, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, снялся с турнира в Санкт-Петербурге, сообщает Tennis World. Монфис продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой был вынужден по ходу матча четвёртого круга US Open против бельгийца Дафида Гоффена.

В ближайший уик-энд Монфис должен был сыграть за сборную Франции в полуфинале Кубка Дэвиса с Сербией. Однако теперь капитану французской команды Яннику Ноа придётся заменить Гаэля.

Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 1 млн пройдёт с 18 по 24 сентября.