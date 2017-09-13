Ван Эйтванк, Викери и Абанда вышли во второй круг турнира в Квебеке

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк (7) пробилась во второй круг турнира в Квебеке, в трёх сетах обыграв канадку Кэрол Чжао (WC) со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:1). Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Элисон 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Чжао 2 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Ван Эйтванк поспорит с новозеландкой Мариной Эракович.

Квебек. Женщины. Первый круг

Люция Градецка (Чехия) — Андреа Главачкова (Чехия, Q) — 6:1, 6:3

Сачия Викери (США) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:5, 6:0.

Франсуаза Абанда (Канада) — Айша Мухаммад (США) — 6:4, 7:5.