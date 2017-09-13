Вандевеге, Кис, В. Уильямс, Стивенс — кандидаты на звание лучшего игрока августа

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку августа. На это звание претендуют четыре представительницы США, которые играли в полуфинале US Open — 2017: Коко Вандевеге, Мэдисон Кис, Винус Уильямс и Слоан Стивенс.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет названа 15 сентября.



В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд, в мае — румынка Симона Халеп, в июне — испанка Гарбинье Мугуруса, в июле — американка Мэдисон Кис.