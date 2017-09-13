Квитова на свои средства открыла клубный дом в теннисном комплексе Фульнека

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Петра Квитова 12 сентября посетила Фульнек (Чехия) и открыла клубный дом в теннисном комплексе, который носит её имя. Сооружение было построено на средства, выделенные теннисисткой. Петра начинала заниматься теннисом в этом теннисном клубе и продолжает его поддерживать материально.

Фото доступно в «твиттере» Петры Квитовой.

На прошедшем Открытом чемпионата США уроженка Биловца дошла до четвертьфинала, где проиграла американке Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 6:7 (2:7).