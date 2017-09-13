Кравчук опубликовал фото сборной России перед матчем с Венгрией в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Константин Кравчук в своём «твиттере» опубликовал фото сборной России в преддверии матча с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Игры пройдут в Будапеште 15-17 сентября. В состав сборной помимо Кравчука вошли Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
Фото доступно в «твиттере» Кравчука.
Капитан сборной России в Кубке Дэвиса, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не находится с командой, так как отправился на сессию Международного олимпийского комитета в Лиму (Перу).
С командой находится бывший теннисист Игорь Андреев.
Тарпищев: на матче с Венгрией меня наверняка не будет из-за сессии МОК