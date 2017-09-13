Путинцева обыграла Дуань Инъин в первом круге турнира в Токио

Представительница Казахстана Юлия Путинцева (8) пробилась во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях одолев китаянку Дуань Инъин со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 24 минуты. 22-летняя уроженка Москвы6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Путинцева поспорит с ещё одной представительницей Китая Хань Синьюнь.