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Путинцева обыграла Дуань Инъин в первом круге турнира в Токио

13 сентября 2017, среда. 12:13 Теннис

Представительница Казахстана Юлия Путинцева (8) пробилась во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях одолев китаянку Дуань Инъин со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 24 минуты. 22-летняя уроженка Москвы6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Путинцева поспорит с ещё одной представительницей Китая Хань Синьюнь.

Токио — Japan Open 2017. 1-й круг
13 сентября 2017 года, среда. 08:00 МСК
Юлия
Путинцева
Дуань
Инъин
6:4 4:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Путинцева
Новости. Теннис
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